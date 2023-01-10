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Костин подрался с Лемье в матче «Эдмонтона» и «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин подрался с Бренданом Лемье. В концовке матча регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» – «Эдмонтон» (6:3) хоккеисты обменялись словами и начали драку.

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