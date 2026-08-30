Исландия проведет референдум о возобновлении переговоров с ЕС

Исландия в субботу проведет референдум по вопросу о возобновлении переговоров с Евросоюзом. По словам профессора Магнуссона, участие страны в ЕС может быть оформлено за 18-20 месяцев.
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