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Царьград

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Исландия проведет референдум о возобновлении переговоров с ЕС

Исландия проведет референдум о возобновлении переговоров с ЕС

Исландия в субботу проведет референдум по вопросу о возобновлении переговоров с Евросоюзом. По словам профессора Магнуссона, участие страны в ЕС может быть оформлено за 18-20 месяцев.

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