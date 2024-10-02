Точка зрения: Прибалтика: по-прежнему на задворках Европы…

А чего это они все так разорались? Со времени распада Советского Союза прошло более 30 лет. В других бывших советских республиках все давно успокоились, русских никто больше не гонит, наоборот, зовут вернуться, поскольку не хватает хороших специалистов.
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