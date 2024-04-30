В Гонконге 5G-робот вышел на работу. Это робот-исследователь компании Hongkong Electric

5G-робот круглосуточно инспектирует кабельный туннель компании Hongkong ElectricВ Гонконге начал работу робот-инспектор для круглосуточной инспекции кабельного туннеля энергетической компании Hongkong Electric, оснащенный 5G технологией.
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