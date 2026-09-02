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Регионы России

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Полина Диброва предъявила судебный иск на 5 миллионов рублей к Елене Товстик

Полина Диброва предъявила судебный иск на 5 миллионов рублей к Елене Товстик

Полина Диброва, нынешняя избранница бизнесмена Романа Товстика, подала иск о защите чести и достоинства против его бывшей супруги Елены Товстик на сумму 5 миллионов рублей.

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