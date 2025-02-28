БлокнотРУ Народный артист России Александр Буйнов оказался в эпицентре скандала. По информации, размещенной в Telegram-канале Mash, инцидент произошел 26 февраля в 18: 00 в Наро-Фоминском округе.
Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье
Комментарии
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Алексей Тан
Попросил информацию на ЭТОГО УРОДА... нет НИ ЧЕГО... ни национальности, ни о его предков и откуда они и откуда его РОД.... О РОЗЕНБАУМЕ,... этого "казака" и охотничка на уток... и то много больше открытой информации.... Буйнов явно, какой то ГРЯЗНЕНЬКИЙ ИНОРОДЕЦ.... как и его коллеги с подмостков.
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10 час.
МБ
Максим Буров
Свой след оставил автомобиль ©... Эх бабушки, бабушки, ушки на макушке©. Видимо не у всех.
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8 час.
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