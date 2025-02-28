Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Подмосковье

Алексей Тан

Попросил информацию на ЭТОГО УРОДА... нет НИ ЧЕГО... ни национальности, ни о его предков и откуда они и откуда его РОД.... О РОЗЕНБАУМЕ,... этого "казака" и охотничка на уток... и то много больше открытой информации.... Буйнов явно, какой то ГРЯЗНЕНЬКИЙ ИНОРОДЕЦ.... как и его коллеги с подмостков.