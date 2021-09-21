Сказка для двоих

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На самом деле, денег нам хватает, просто мы много тратим. На чем экономят российские мужья

На самом деле, денег нам хватает, просто мы много тратим. На чем экономят российские мужья

Пока в интернете мужчины стонут под тяжестью шуб, бриллиантов и заграничных поездок, якобы подаренных женам, на женских форумах обсуждают не в меру экономных мужей… Оказывается, тот контраст, который обнаруживается между образом «добываки» и реальным положением дел, толкает сильный пол не на поиски дополнительного заработка, а на экстремальные способы экономии… Как отличить здоровую бережливость от патологической, которая может иметь серьезные последствия?- Экономия на базовых потребностяхСудя по рассказам некоторых женщин, проблемы вызывают не только серьезные траты, типа новой машины, бытовой техники и мебели.

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Wlad Wlad
Современные "женщины" вдруг стали считать себя "внучками Рокфеллера" - им подавай ВСЕ И СРАЗУ. Жить нужно ПО СРЕДСТВАМ.

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