Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО уже не надеется на победу Украины. В своей статье, опубликованной изданием Telegraph , он привел слова главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена о мирном урегулировании конфликта.
Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что НАТО уже не надеется на победу Украины. В своей статье, опубликованной изданием Telegraph , он привел слова главы канцелярии генсека альянса Стиана Йенсена о мирном урегулировании конфликта.
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