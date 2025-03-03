Игрушки в лучших традициях

У каждого есть то самое воспоминание из детства – о любимой игрушке. Чем родители развлекали детей в Древней Руси, а чем веселят сейчас?Изначально кукол делали из подручных средств, зависела красота лишь от умений родителя.
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