"Счастливы вернуться": застрявшие в Китае туристы – о том, как возвращались в РФ

Скриншот видео Первые вернувшиеся в РФ туристы, которые не имели возможности несколько суток выехать из Китая в Амурскую область, рассказали РЕН ТВ, с чем столкнулись на китайском пункте пропуска, а также о препятствиях, мешавших вернуться на Родину.