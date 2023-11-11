"Счастливы вернуться": застрявшие в Китае туристы – о том, как возвращались в РФ

Скриншот видео Первые вернувшиеся в РФ туристы, которые не имели возможности несколько суток выехать из Китая в Амурскую область, рассказали РЕН ТВ, с чем столкнулись на китайском пункте пропуска, а также о препятствиях, мешавших вернуться на Родину.
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