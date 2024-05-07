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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уилсон о победе на ЧМ по снукеру: «Мои дети называли Криштиану Роналду своим кумиром. Надеюсь, теперь я его обошел!»

В финале турнира в Шеффилде Уилсон обыграл валлийца Джека Джонса (18:14). «Я стараюсь вдохновлять молодое поколение и, надеюсь, вдохновляю своих детей.

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