Руководство регионального управления Следственного комитета Российской Федерации проведет личный прием граждан в Новоаннинском ✍️10 сентября 2026 года руководитель СУ СК России по Волгоградской области Василий Иванович Семенов проведет личный прием граждан, проживающих на административных территориях, обслуживаемых Новоаннинским межрайонным следственным отделом.
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