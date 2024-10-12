ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили мост через реку Сладкая на Покровском направлении в ДНР Российские военные продолжают наступательную операцию на Покровском направлении в ДНР.
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ВС РФ ракетой Х-38 уничтожили мост через реку Сладкая на Покровском направлении в ДНР Российские военные продолжают наступательную операцию на Покровском направлении в ДНР.
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