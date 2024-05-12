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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава РПЛ Алаев: «Краснодар» не сдал чемпионский экзамен. Но и конкуренты играют по принципу «проходите, мы после вас»

«Интрига, так мною любимая, уже столько раз была похоронена в этом чемпионате, уже столько всего происходило.

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