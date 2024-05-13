Microsoft открыла для россиян доступ к обновлениям Windows и Office Российским пользов...

Microsoft открыла для россиян доступ к обновлениям Windows и OfficeРоссийским пользователям вновь доступны обновления Windows и Office без использования VPN, прежде такие продукты нельзя было официально скачать и установить на компьютеры с российскими IP-адресами.
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