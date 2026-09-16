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Живая Кубань

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Бурак, Одиссей и Клеопатра: в России детям все чаще дают имена героев и персонажей из турецких сериалов

Бурак, Одиссей и Клеопатра: в России детям все чаще дают имена героев и персонажей из турецких сериалов

Бурак, Одиссей и Клеопатра: в России детям все чаще дают имена героев и персонажей из турецких сериаловВ Московской области новорожденных все чаще называют «героическими» именами.

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