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Прелести общественного транспорта: Краснодар, мужчина, автобус и алкоголь

Прелести общественного транспорта: Краснодар, мужчина, автобус и алкоголь

За такое поведение его высадили из автобуса, после чего он начал регулировать движение транспорта. Сначала он лег на землю, перегородив путь общественному транспорту, затем начал ходить перед автобусом, а в завершении своего выступления устроил столкновение.

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