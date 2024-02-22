Прелести общественного транспорта: Краснодар, мужчина, автобус и алкоголь

За такое поведение его высадили из автобуса, после чего он начал регулировать движение транспорта. Сначала он лег на землю, перегородив путь общественному транспорту, затем начал ходить перед автобусом, а в завершении своего выступления устроил столкновение.
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