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NQ Weekly Outlook: Crash or Correction? | 21–25 Sep 2026

NQ Weekly Outlook: Crash or Correction? | 21–25 Sep 2026

NQ Weekly Outlook: Crash or Correction? | 21–25 Sep 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for 21–25 September indicates a uniformly negative weekly structure for NQ, with downside pressure present across every stated trading session.

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