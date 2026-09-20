NQ Weekly Outlook: Crash or Correction? | 21–25 Sep 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for 21–25 September indicates a uniformly negative weekly structure for NQ, with downside pressure present across every stated trading session.
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