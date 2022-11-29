"Известия": Минфин РФ предложил установить минимальную розничную цену на тихие вина

В России хотят установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, С соответствующим предложением выступили в Минфине РФ, пишет газета "Известия", ссылаясь на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.