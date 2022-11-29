Газета.ру

7 909 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Лагно
    Москва то уважает, а вот как народ относится к тому, что Запад действительно проводит свою политику и довольно успешн...Захарова заявила,...
  • Владимир Лагно
    Если Вы и дальше будете только "озабачиваться", то следует ждать чего то похуже.Захарова: вступле...
  • Владимир Бенедиктов
    Для себя давно изготавляю и настойки и крепкие напитки ,вино красное сухое,продукт для здоровья населения,может наобо...Эксперт по алкого...

"Известия": Минфин РФ предложил установить минимальную розничную цену на тихие вина

"Известия": Минфин РФ предложил установить минимальную розничную цену на тихие вина

В России хотят установить минимальные розничные цены (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе и на тихое вино, С соответствующим предложением выступили в Минфине РФ, пишет газета "Известия", ссылаясь на заместителя главы ведомства Алексея Сазанова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх