Журналистка уверяет, что оставила развод в прошлом. «Звенящая пустота»: Светлана Бондарчук о неудавшемся браке с режиссером и новой жизни кадр из youtube-канала «FAMETIME TV» Почему распался брак Светланы и Федора Бондарчуков? Как сложилась личная жизнь Светланы Бондарчук после развода? Что случилось с карьерой Светлан Бондарчук? За прошедшие несколько лет в жизни 52-летней Светланы Бондарчук произошли кардинальные перемены, которые многие бы посчитали негативными, однако журналистка все восприняла позитивно и теперь утверждает, что они позволили ей расправить крылья и больше наслаждаться жизнью.