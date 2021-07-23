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«Звенящая пустота»: Светлана Бондарчук о неудавшемся браке с режиссером и новой жизни

«Звенящая пустота»: Светлана Бондарчук о неудавшемся браке с режиссером и новой жизни

Журналистка уверяет, что оставила развод в прошлом. «Звенящая пустота»: Светлана Бондарчук о неудавшемся браке с режиссером и новой жизни кадр из youtube-канала «FAMETIME TV» Почему распался брак Светланы и Федора Бондарчуков? Как сложилась личная жизнь Светланы Бондарчук после развода? Что случилось с карьерой Светлан Бондарчук? За прошедшие несколько лет в жизни 52-летней Светланы Бондарчук произошли кардинальные перемены, которые многие бы посчитали негативными, однако журналистка все восприняла позитивно и теперь утверждает, что они позволили ей расправить крылья и больше наслаждаться жизнью.

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