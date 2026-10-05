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Кайлле о Шестеркине в матче с «Ютой»: «Было забавно, когда болельщики кричали ему: «Бросай!» При голе в пустые он отлично сыграл, отдав мне пас»

Форвард « Рейнджерс » Уилл Кайлле высказался о вратаре команды Игоре Шестеркине после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (4:2).

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