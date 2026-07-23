Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Misha Glusch зато счета яндекс выставляет без ндс, бедные наверное... это кто ж им такие поблажки дает? зато с ипэшников несчастных дерут этот ндс нещадно...

ВераВерная Если до сих пор "Яндекс" существует, значит это кому-то нужно. Страна поделена на два лагеря, и врагов, проталкивающих свою повестку, у нас очень много.