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Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Андрей Ревнивцев Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.

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Комментарии
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Misha Glusch
зато счета яндекс выставляет без ндс, бедные наверное... это кто ж им такие поблажки дает? зато с ипэшников несчастных дерут этот ндс нещадно...
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1 м.
ВераВерная
Если до сих пор &quot;Яндекс&quot; существует, значит это кому-то нужно. Страна поделена на два лагеря, и врагов, проталкивающих свою повестку, у нас очень много.
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1 м.
Анатолий Витушкин
Ничего не понимаю: враждебная команда Яндекса действует в стране и на неё нет управы. Давно говорю, что  у нас в стране никто ни за что не отвечает. творят, что на ум пошло.
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1 м.