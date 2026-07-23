Андрей Ревнивцев Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.
Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?
Комментарии
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Misha Glusch
зато счета яндекс выставляет без ндс, бедные наверное... это кто ж им такие поблажки дает? зато с ипэшников несчастных дерут этот ндс нещадно...
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1 м.
ВераВерная
Если до сих пор "Яндекс" существует, значит это кому-то нужно. Страна поделена на два лагеря, и врагов, проталкивающих свою повестку, у нас очень много.
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1 м.
Анатолий Витушкин
Ничего не понимаю: враждебная команда Яндекса действует в стране и на неё нет управы. Давно говорю, что у нас в стране никто ни за что не отвечает. творят, что на ум пошло.
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1 м.
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