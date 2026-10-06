Current Biology объявил о раскрытии нового вида яков из Сибири

В Денисовой пещере на Алтае обнаружили ДНК неизвестного науке вида яков ледниковой эпохи. Исследование, проведённое Стокгольмским университетом, показало отличие от современных яков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Измена Родине": ...
- МО Русского диджея с...
- МО Русского диджея с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым