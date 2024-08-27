«Альтернативы АЭС нет». В Казахстане ожидают серьезный дефицит электроэнергии

В Казахстане стартует выставка KazAtomExpo с участием Росатома, на которой министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что альтернативы строительству АЭС в республике не существует в условиях прогнозируемого серьезного дефицита электроэнергии.
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