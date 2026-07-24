Глава "Росатома": Удары ВСУ по Энергодару усилятся в 2024 году

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о растущей античеловечности ударов ВСУ по Энергодару. Запорожская АЭС, находящаяся у города, с октября 2022 года перешла в собственность России и функционирует в режиме холодного останова с апреля 2024 года.