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Царьград

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Глава "Росатома": Удары ВСУ по Энергодару усилятся в 2024 году

Глава "Росатома": Удары ВСУ по Энергодару усилятся в 2024 году

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о растущей античеловечности ударов ВСУ по Энергодару. Запорожская АЭС, находящаяся у города, с октября 2022 года перешла в собственность России и функционирует в режиме холодного останова с апреля 2024 года.

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