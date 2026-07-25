Жителей и гостей столицы приглашают отметить День ВМФ и 20-летие Музея истории ВМФ

Жителей Москвы и гостей города 26 июля приглашают на празднования в честь Дня Военно-Морского Флота (ВМФ) и 20-летнего юбилея Музея истории ВМФ, находящегося в ведении Департамента культуры города Москвы.
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