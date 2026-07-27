Где в Петербурге ограничат движение транспорта с 29 июля

Как сообщили 27 июля в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Выборгском районе с 29 июля по 8 августа будет сужен проезд по улице Михаила Дудина от Заречной улицы до проспекта Энгельса.
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