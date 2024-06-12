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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Это не по правилам и приведет к тому, что наказана окажется сборная России». В ISU не согласны с апелляцией Канады по медалям командного турнира

Канада подала апелляцию на перераспределение медалей олимпийского командного турнира Пекина-2022, когда ISU после дисквалификации Камилы Валиевой присудил золото сборной США, серебро – Японии, а бронзу – России.

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