Metal Gear Solid Delta появилась потому, что “молодое поколение геймеров больше не зна...

Metal Gear Solid Delta появилась потому, что “молодое поколение геймеров больше не знакомо с серией”Для многих людей мысль о том, что серия Metal Gear и ее главный герой Солид Снейк будут неизвестны поколению геймеров, была бы смехотворной, но именно этого боятся Konami и команда, работающая над предстоящей Metal Gear… источник#Konami #Солид_Снейк.