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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Metal Gear Solid Delta появилась потому, что “молодое поколение геймеров больше не зна...

Metal Gear Solid Delta появилась потому, что “молодое поколение геймеров больше не зна...

Metal Gear Solid Delta появилась потому, что “молодое поколение геймеров больше не знакомо с серией”Для многих людей мысль о том, что серия Metal Gear и ее главный герой Солид Снейк будут неизвестны поколению геймеров, была бы смехотворной, но именно этого боятся Konami и команда, работающая над предстоящей Metal Gear… источник#Konami #Солид_Снейк.

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