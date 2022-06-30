Глава Shell отметил недоработки плана G7 по установлению предельной стоимости нефти из РФ

Федеральное агентство новостей Руководитель британско-нидерландской газовой компании Shell Бен ван Берден раскритиковал план стран G7 (США, Германии, Канады, Италии, Японии, Великобритании и Франции) по установлению предельной стоимости нефти из РФ.
Федеральное агентство новостей Руководитель британско-нидерландской газовой компании Shell Бен ван Берден раскритиковал план стран G7 (США, Германии, Канады, Италии, Японии, Великобритании и Франции) по установлению предельной стоимости нефти из РФ.
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