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Глава Shell отметил недоработки плана G7 по установлению предельной стоимости нефти из РФ

Глава Shell отметил недоработки плана G7 по установлению предельной стоимости нефти из РФ

Федеральное агентство новостей Руководитель британско-нидерландской газовой компании Shell Бен ван Берден раскритиковал план стран G7 (США, Германии, Канады, Италии, Японии, Великобритании и Франции) по установлению предельной стоимости нефти из РФ.

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