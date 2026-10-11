Bipartisan group of senators urge Trump to drop Russian diesel deal

A bipartisan group of U.S. senators on Sunday urged President Donald Trump to drop an agreement allowing Russian diesel into American markets.
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