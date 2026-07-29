Страна и люди
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Страна и люди

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Wildberries. Котовск

Wildberries. Котовск

Сюжет Марьяны Наумовой про удар по складу Wildberries в Котовске.Аннотация:Однажды я проезжала гранитный карьер в Запорожской области, где буквально, за полчаса до этого, противник ударил ракетой со шрапнелью по площадке разгрузки, на которой стояли десяток большегрузов.

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