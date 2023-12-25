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Несекретные материалы

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США расширили собственную территорию на 1 млн кв. км

США расширили собственную территорию на 1 млн кв. км

В Соединенных Штатах заявили о расширении собственной территории континентального шельфа примерно на 1 млн кв.

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Комментарии
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Владимир Четвериков
Необходимо обязательно выразить ОЗАБОЧЕННОСТЬ и нахмурить бровки! ))
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7 час.
Вадим Кузнецов
Интересно, чем они собираются поддерживать свой суверенитет над этим шельфом? Неужто новые ледоколы построили?
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4 час.
Борис Виленский
Съесть-то он съесть, дык кто ж ему дасть.
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2 час.

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