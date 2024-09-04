Пожарные нашли линзы для поджога полей под Мариуполем. Пока местные жители снимали это видео, сухая трава снова полыхнула.
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