Тайная доктрина''Воспитанные'' волкамиhttps://x-files ''Воспитанные'' волками Всем известна легенда об основателях города Рима, которые были вскормлены волчицей.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновКатрен “Настало время Народу сказать слово!” Первый день последнего месяца лета! Пора Народу подводить жизни итоги! На сомнение людей наложено Богом вето! В одно надо собрать все людские потоки! Нельзя допускать бессмысленного рассуждения! Размышление сегодня – пустая трата времени! Пора иметь твердые обо всём суждения! Нельзя время превращать в бремя! Все Катрены – для Вас полное объяснение: Как надо перестроить Сознание! Поверьте, жизнь – никогда сновидения! Пора на жизни сконцентрировать внимание! Вокруг Вас одни обстоятельства! Не имеющие чёткого у людей представления! Люди продолжают богатства стяжательство, Рассчитывают и на Создателя проявление! Не стоит таким людям уповать на Бога! У людей не видно никакого внутри движения! Какого люди ждут сегодня итога? Если в головах нет правильного определения! Что может сделать человек сегодня? Власть людям диктует свои условия! Человек слушает всех, кроме Меня! Люди сами разделили себя на сословия! Власть тоже не имеет своей позиции! Все её предложения – полная профанация! Из Истории помнится лишь инквизиция, Ложной «истины» декларация! Сколько поколений прошло через это? Правду заменила церковная ложь! Люди продолжают помнить об этом, Требует Истину лишь молодёжь! Теперь Истину из людей не знает никто! Создатель заменён на Пророков слова! Кровь заменило сегодня вино, Жизнь в Шестой Эпохе начинается снова! Сколько веков и сколько напрасно! Церковь карала, как ей казалось, еретиков! Теперь она сама – падшие страсти! Сама живёт в рабстве без обиняков! Прошлое обернулось мировым рабством! Современные люди без понимания, Нет Чести и Совести: на Планете хамство! Люди уже не обращают на это внимание! Люди опустились совсем на дно! Нет даже желания из этого вырваться! Не понимают, что всё равно, Людям придётся с Создателем встретиться! Нельзя долго и так нелепо жить! Сегодня человек человеку – уже враг! Скоро станет вопрос: быть или не быть? Жизнь сегодня – не дорога, а, скорее, овраг! Овраг – это уже долгая остановка! Нет для людей никакой перспективы! Тьма управляет Вами и очень ловко! Люди всегда были в Душе ранимы! Люди уже не понимают, что делать? Нет единой Идеи на всех! Люди правда готовы уже Бога позвать! Но Ваша жизнь состоит из своих же помех! Скоро 18 лет Создатель говорит Вам Правду! Люди продолжают не слушать Создателя! 70 лет Союз готовил для людей Завтра, Люди из творцов перешли в обывателей! Следующие года – это погружение в Ад! Ад – для людей есть Духовное рабство! Нет понимания, что это совершенства спад, Что руководит всем «Тайное братство»! Церковь обязана спасать паству! Но, она сама у власти под каблуком! Внутри самой Церкви кипят страсти, Церкви не быть уже единым потоком! Настало время Народу сказать своё слово! Вся надежда на Новое поколение! Людям кажется, что оно ещё не готово, Но в них уже есть Создателя проявление! Ничего не повторится из прошлого! Сила на силу – ничего не даёт! Преображение станет возможным, Нужен к жизни Новый подход! Молодое поколение понимает больше! Они больше готовы пойти на риск! Они и Создателя понимают тоньше! Они власти скоро предъявят Иск! Вся Надежда на Новое поколение! Которое не знает Союза, но хочет знать! В Душах у них правильное волнение, Они уже готовы на помощь Бога позвать! Аминь. Отец Абсолют. https://www.youtube.com/watch?v=Pjmy0VTUy-UЮрий ИльиновКогда Томас Эдисон искал новых сотрудников, он иногда сажал кандидатов за накрытый стол и предлагал им тарелку супа. Некоторых кандидатов он отсеивал сразу, наблюдая за тем, как они едят. На что Эдисон обращал внимание?Комментировать
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