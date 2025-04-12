В Орле арестовали главу регионального Россельхозбанка

Вчера в Орле суд арестовал главу Орловского отделения Россельхозбанка Михаила Шихмана. Издание «Абирег» сообщило, что главе орловского Россельхозбанка предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.
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