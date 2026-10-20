🌿 «Травы в пучках: как собирали, зачем перевязывали, что значил узел» 🌿 В деревенской магии пучок трав — это не просто сушка «на зиму», а отдельный магический объект.
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