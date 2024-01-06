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15 фактов про UAZ Hunter, в которые трудно поверить

15 фактов про UAZ Hunter, в которые трудно поверить

Этот автомобиль — последний в своем роде. Таких больше не делают нигде, кроме Ульяновска. Он учит водителя стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, даже если тот никогда не был к ней пригоден.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
Патриот на козле. или Козел на Патриоте. Каждый выбирает ту фразу которая ему нравиться!
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