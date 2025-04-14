Тарифы на немецкий экспорт в США ударили по фармацевтической промышленности

Тарифы на немецкий экспорт в США особенно сильно бьют по таким отраслям, как фармацевтическая промышленность, медицинская техника, автомобилестроение и машиностроение, 14 апреля сообщает Федеральное статистическое управление (Destatis).
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