В Элисте завершает работу выставка трофейной техники ВСУ и стран НАТО захваченных военнослужащими ЮВО в ходе проведения СВО

В выставочных шатрах представлены образцы стрелкового и инженерного вооружения армий иностранных государств, входящих в военно-политический блок НАТО, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение украинских неонацистов.
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