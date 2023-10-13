Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб выступила с комментарием по поводу внесенного в Думу проекта закона, содержащего инициативу об увеличении пенсии для ряда категорий пенсионеров за счет надбавок.
Депутат ГД Бессараб выступила против законопроекта о надбавках к пенсиям
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих… Пенсионеры свои пенсии заработали еще когда трудились во благо государства, а на сегодня вся экономика России вместе с народам работает не на благо России и ее народа, а на благосостояние мафиозных семей политико чиновничье олигархические воровские кланы. Так называемые "народные" избранники пользуясь своим служебным положением, тоже злоупотребляют своим положениям и сами себе устанавливают зарплаты, премии, компенсации, доплаты и т.д. Значит конституция России только для простого народа, но не воров в законе???
Ответить
19 час.
СЕ
Семахина Елена
Даму надо посадить на минимальную пенсию и никаких доплат и надбавок никаких льгот. Вот тогда мы услышим совсем другие заявления.
Ответить
19 час.
Татьяна Кибишева
Та хто ж ее посадит? У нас же депутаты как памятник, неприкосновенные и охраняются законами!!!!!
Ответить
18 час.
Свежие комментарии