Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 635 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Правительство Соединенных Штатов поручило ЦРУ , АНБ и ФБР в кротчайшие сроки начать расследование и немедленно доложи...Байден чуть не уп...
  • Хакимжон Ходжамов
    И почему в России должны быть еврейские школы зап счет государства ?В Санкт-Петербург...
  • Евгений Беляев
    Кто бы сомневался...ВЦИОМ: Более 78% ...

Депутат ГД Бессараб выступила против законопроекта о надбавках к пенсиям

Депутат ГД Бессараб выступила против законопроекта о надбавках к пенсиям

Депутат Государственной Думы Светлана Бессараб выступила с комментарием по поводу внесенного в Думу проекта закона, содержащего инициативу об увеличении пенсии для ряда категорий пенсионеров за счет надбавок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих… Пенсионеры свои пенсии заработали еще когда трудились во благо государства, а на сегодня вся экономика России вместе с народам работает не на благо России и ее народа, а на благосостояние мафиозных семей политико чиновничье олигархические воровские кланы. Так называемые &quot;народные&quot; избранники пользуясь своим служебным положением, тоже злоупотребляют своим положениям и сами себе устанавливают зарплаты, премии, компенсации, доплаты и т.д. Значит конституция России только для простого народа, но не воров в законе???
Ответить
19 час.
СЕ
Семахина Елена
Даму надо посадить на минимальную пенсию и никаких  доплат и надбавок никаких льгот. Вот тогда мы услышим совсем другие заявления.
Ответить
19 час.
Татьяна Кибишева
Та хто ж ее посадит? У нас же депутаты как памятник, неприкосновенные и охраняются законами!!!!!
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх