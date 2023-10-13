Депутат ГД Бессараб выступила против законопроекта о надбавках к пенсиям

АНГЕЛ АНГЕЛ

Проблема в том, что у нас на каждого пенсионера не мало работающих…а много ворующих… Пенсионеры свои пенсии заработали еще когда трудились во благо государства, а на сегодня вся экономика России вместе с народам работает не на благо России и ее народа, а на благосостояние мафиозных семей политико чиновничье олигархические воровские кланы. Так называемые "народные" избранники пользуясь своим служебным положением, тоже злоупотребляют своим положениям и сами себе устанавливают зарплаты, премии, компенсации, доплаты и т.д. Значит конституция России только для простого народа, но не воров в законе???