Против водителя ПАЗа, устроившего аварию под Кстовом, возбудили уголовное дело

Против 50-летнего водителя автобуса ПАЗ, устроившего смертельную аварию на Кстовской объездной дороге, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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