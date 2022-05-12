«Лейкерс» получили разрешение на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном

«Лейкерс» получили разрешение «Уорриорз» на проведение собеседования с Кенни Эткинсоном. Эткинсон в этом сезоне работает одним из ассистентов Стива Керра.

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