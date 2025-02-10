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Шольц выступил за создание ФРГ «сильной армии» для Украины

Шольц выступил за создание ФРГ «сильной армии» для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что ФРГ должна помочь Украине в создании сильной армии. Об этом он заявил 9 февраля во время дебатов с кандидатом на пост канцлера от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в прямом эфире телеканала ZDF.

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