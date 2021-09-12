Чем заболела Макеева – стал известен диагноз, который отправил артистку в больницу

Анастасия Макеева и роман Мальков. Фото Инстаграм Лидия ГубинаАктриса Анастасия Макеева на фоне бесконечных разборок с бывшей женой своего возлюбленного Романа Малькова на прошлой неделе неожиданно попала в больницу.