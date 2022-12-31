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Алмат Бекбаев: «Всегда был против натурализации. Не вижу смысла, если наши голкиперы играют на таком же уровне»

Бывший вратарь сборной Казахстана по футболу Алмат Бекбаев рассказал свое мнение о натурализации вратарей.

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