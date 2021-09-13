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Мы — не пушечное мясо: Если война, сразу свалю из России

Мы — не пушечное мясо: Если война, сразу свалю из России

Сначала Зеленский рассказал о полномасштабной войне с Россией. Потом Франция. Наши официальные лица начали предупреждать Украину и Европу.

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Александр
Автор-дебил.
Наталья Андросова
Согласна
Александр _
А у кого, интересно, это ощущение скорой войны? У меня нету.
Надежда
У тех, кому за это "ощущение" заплатили)
Александр Иванов
Наивный дурачок, куда ты побежишь, и кто тебя отпустит!!
егор егоров
Вы до конца то хоть дочитали, автор как раз не собирается бежать, он говорил о настроениях молодежи.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Есть .где то в литературе описание службы интелеХента во вре ВОВ (засунули в солдаткий барак вечным дневальным) парашу выносить
Boris Max
Дебил, начнётся война закроют границу... куда ты потом уедешь... Езжай сейчас... на Украину..!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Все кому надо давно уже свалили и детенышей переправили
Tatyana
Вы до конца не дочитали?
Сергей Сычев
В случае нападения на Россию наше капиталистическое правительство падёт, но захватить нас всё-равно ни кто не сможет!!!
Валера Юшков
Хоть каката польза.
евгений кузин
Мрии придурошных блеваков! ничего не падёт,а вот либерастов и блеваков сразу зачистим.как же вы задолбали своим нытьем,мудачье-блевачье.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
далеко они.в Швейцарии
Nata
В воздухе пахнет войной. И если бы не боялись нашего нового вооружения, то давно бы каких-нибудь придурков из бывших братьев напустили. Были же пробные уроки - то Грузия, да и сейчас Донбасс. Тем более последние уроки показывают возможности нашей науки и сплоченность наших людей.Это работа наших спасателей с лесными пожарами, это работа наших врачей вирусологов в Италии. Получается, что вроде как много всяких ходит недовольных, но беда закаляет и вызывает дружную работу по её уничтожении. У них того нет, им это не понятно, а потому и пугает.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Тетя загугли потери МЧС в мирное время.А про войну азербойджана и Армении забыли?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Желаю ва
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Желаю вам санитаркой на передок.....тока в лесу пару ночек проведите без гамбургеров и телефона
Nata
Дитеныш обезьяны, это тебе от компа с дивана оторваться проблема. Наше поколение таких мелочей не боится - боялка отвалилась. Ну, а по твоему нику ясно, что ты давно навострился с землю обетованную. Так что помалкивай и кивай , если спросят, а не спросят - сопи в тряпочку.
Nata
А битвы без потерь не бывает, даже в играх. а война Армении и Азербайджана - это их война и их потери. А вот наше присутствие отрезвило резвых ребят.Пытаются договориться. На зуб пробуют, а зубы крошатся.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Тетя берите скандинавские палки и бегите в лес,только палки мозгам не помогут! В ЦАХАЛ срочную служат парни и девушки ,с оружием не расстаются НИКОГДА.и получают за это 800УЕ .Сравните с нашими ВС
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
за Азербойджаном стояла Турция,а вот за Арменией ..угадай тетя.
Nata
не Россия это точно. а погадать к цыганке ходят. Вырос большой , а такого не знаешь.
Nata
Есть разница между их молодежью и нашими предками. наши свою землю ценой жизни защищали, а их предки 40 лет попой место искали. И денежка конечно ни кому не помешала бы, но цена и цель у нас разная. Мы все живем на своей земле испокон веков, а они по всему миру разбросаны.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Тетка у тебя дети-внуки есть?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
это Вы про Корею,Вьетнам ,Анголу,Кубу.Венгрию ,Чехию,ДРА. Чечню?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В общественном парижскомтуалете, есть надписи на русском языке
Nata
это эмиграция 1917 года.
Nata
да и бывшие евреи из СССР очень долго считаются русскими в Израиле. Так что язык это не показатель.
Nata
Во-первых, не тетка, а женщина. Ну. можно госпожа. Во-вторых, есть у меня и дети, и внуки, и память о предках партизанах. И сама я из офицерской семьи, и не тебе говорить мне о тяготах военной жизни.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
вот своих бабуля и отправляй! а про тяготы я хорошо знаю ,,,служил в Венгрии
Nata
в Венгрии тяготы - не смешите тапочки! Вы в тайге нашей бы послужили, может быть тогда бы узнали что такое тяготы службы. У нас дети с первого класса через тайгу до школы сами ходили в любую погоду. А вы по дамам облегченного поведения в дождик .
Кремлебот Путина
Достаточно раз не выдать им по 800 уе - и нет ЦАХАЛа. Какой еврей будет бесплатно защищать свою страну, особенно когда там немножко того-с... убивают.
sasha50let
Nata, этот ИЗРАЭЛЬХЭНДС просто образчик морального разложения.
Nata
Спасибо, за поддержку.Он урод конченный, плохо, что его пустая болтовня поросль читает.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Вы не поверите,служить в ЦАХАЛ престижно,в 2017 аутенисты добились права служить в армии! Дайте нашим срочникам оружие и отпустите их в увольнение
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
там война .сколько в год гибнет в нашей в мирное время?
Так будет
он - израильсэкондхенд-с, чего с него взять? даже шерсти навреное не осталось уже.... на ладан, сука, дышит, но еще сучит ножонками и ручонками
Кремлебот Путина
Сравнили хрен с пальцем. Куда они там с оружием убегут с подводной лодки? Если только продать его за бакшиш пылающим к ним пламенной любовью братьям арабам )) С необитаемого острова тоже с оружием никто не убежит в увольнение - ибо некуда от слова "совсем"
Кремлебот Путина
Так про войну речь не шла - речь шла о том, будут ли евреи так же беззаветно защищать свою страну без 800 уе, особенно когда над головами у них буду свистеть пули и снаряды. Вы чего заскакали как горный баран с синего на квадратное? )))
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
А в СССР куда бежать было?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
свистеть пули и снаряды там рэгулярно
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
1. Войны прокляты матерями. Войны матерям ненавистны. Гораций
Nata
По вашему , если на нас напали, то мы должны лапки вверх и сдаться? Не выйдет! Если вы так видите ненавесть к войне. то глубоко ошибаетесь. Войной пахнет, но это не повод тренировать руки вверх, а повод к ней быть готовым и дать своевременный отпор врагу. А вы настоящий предатель, а не потенциальный.Вы уже всех и все предали.
Нина Ченкина
Вы, уважаемый, пытаетесь оригинальничать, но написанное Вами грубо и пошло. Не позорьте себя, пожалуйста, а других комментаторов освободите от своих глупостей.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В армии интелеХенты гибнут первыми
Нина Ченкина
Для меня это не открытие: отец мужа и мой дядя погибли на войне, но мы чтим их имена, гордимся, что наш род не остался в стороне в трудное для страны время.
Яна Асадова
азербойджана==круто сказано если тебя недоросль не смущает что имя этой страны АзербАйджан.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
и что. от этого что то изменилось?
Евгений Гоголев
Чечня здесь причём? Или на жидокартах она не входит в состав России. Вашу пархатую братию уже более 3000 лет гоняют по всему свету. Так не бывает, что все плохие, только жидки хорошие. Думаю, что довыё.... сь, и будут про кортавое племя рассказывать на уроках истории, как про египтян.
Яна Асадова
побольше побольше дурацких вопросов.
Яна Асадова
рЭгулярно с липовыми плоскостопиями твоя родня в ташкенте отисжЫвалась.
Яна Асадова
Изменилось. нет такой страны на карте мира как АзербОйджан.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
госпожа .говоришь ну .ну эт не вы часом?
Евгений Гоголев
Эзраэль-это Табаки, США Шерхан. Только, когда с Шерхана снимут шкуру, а у Табаки отберут ядерное оружие ( данное Шерханом), тогда можно занимать места в первом ряду на "комедию" арабы режут дефективное племя.
Яна Асадова
Я против антисемитизма. дед моей подруги создал одно из лучших орудий в мировой войне. Был ведущим конструктором. Есть еврейский народ и есть... жЫдкое дерьмо. Его и у русских предостаточно.
Кремлебот Путина
Милейший, даже современная Россия по площади в два раза больше, чем США. Так что в СССР в отличие от Израиля было куда бежать, ибо его просторы были бесконечны. При желании могли и не найти )))
Кремлебот Путина
Угу. Только когда там появляются неулыбчивые русские военные, то пули со снарядами сразу начинают там свистеть как-то зло и очень опасно для бравых еврейских вояк )))
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Да ВВС Израиля не надо ни куда стрелять ,в особенности в сторону своей СССРеи..сами себя поубивают (ИЛ 18)
Кремлебот Путина
Ну про ВВС Израиля из недавнего: "Сирийские системы ПВО российского производства "Бук-М2Э" и "Панцирь-​С" уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф, Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-​адмирал Вадим Кулить. Он отметил, что 19 августа, около 23:00, шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф, Дамаск и Хомс." Ну, это ответ на визги разных жизнерадостных идиотов, что российские системы ПВО в Сирии ничего не могут, что они - ржавый металлолом. Изя, Ви таки зацените КПД этого "металлолома" против вашего таки еврейского "хайтека" ))) Вашим бравым еврейским ВВС после этого сразу стало как-то неуютно и совсем несмешно.
Nata
Лишний раз убеждаюсь в правоте старого гомельского еврея. Он говорил : Наши дети изначально рождаются умными. а если это не так, то он полукровка. Вы - полукровка.И не грузите нас своими фобиями .
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Полукровки признаются гражданами государства ИЗРАИЛЬ и автоматически начисляют базовую пенсии 900 долларов +социальные плюшки! Ездил бы Кобздон на лечение...
Nata
Так лечитесь, может что еще из вас и получится.
саша дмитренко
жопу подставлял?))) так служил?)))
саша дмитренко
атут не ври!! евреи отличные воины!
саша дмитренко
или проще-чурки!))))
Кремлебот Путина
История войн таки опровергает сие заявление
Валера Юшков
А вот от буржуев не уберегли, как теперь на могилку к ветерану не стыдно идти?
Геннадий Рязанов
Да много у нас гельментов в организме экономики , но и ме мало в духовном организме , тут - уж ,что уж тут- уж, а тут- уж, в семье не без уродов, тут - уж!
Саша Панкратьев
Вот с такими хероями и Россию проебать можно !!! Правильно, зачем отечество защищать, лучше свалить из него, так проще !!!
Wladimir Соснин
А если отечество давно захвачено?
Яна Асадова
и куда это оно успеет сбежать хватаясь как афганцы за шасси?
Сергей Колесов
Каждые 100 лет Европа по морде получает. Получит и сейчас. Следующие 100 лет будет спокойно. А кто бздун пусть валит из России. Она без вас проживёт.
hichnik
Вот таких как ты,автор, нужно уже сейчас привлекать,за дезертирство,и за распространение паники и дезинформации.
Tatyana
До конца дочитайте, сделайте милость.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Так детки тех ...сами знаете кого ,давно свалили с этой планеты
Яна Асадова
Так детки тех ...сами знаете кого ,давно свалили с этой планеты==фраза результата многовекового инцеста и близкородственного спаривания.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
это вы про внучку Сталина
Яна Асадова
И что? Это родилось в либерализме. В жуткой несвободе оно бы водило в аэроклубе самолеты.
Евгений Гоголев
Еврей живущий в России не может стат животным, а в США практически все становятся выродками. Она американка.
G
вали прям щас!!!!!!!!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ужо свалили,и что характерно. тебю забыли спросить
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
вот они защитники
Dushka
Нет, ни в коем случае не отдам сына. Я ничего не должна этой стране.
Tatyana
Да-да, пусть твоего сына мой защищает))) Курица. Если завтра война с запада - то обученные военному делу отправятся на восток - формировать боевые части, одеваться, дообучаться и вооружаться. А необученные вместе с твоим дитятком будут срочно мобилизованы на запад - в качестве пушечного мяса, чтобы обученные получили время. И никто вас, дур, не спросит, хотите ли вы свою мамулечкину сладкую попочку "отдавать" в ненавистную армию. Или заберут - или будешь его до смерти в подвале кормить. Мужчин надо воспитывать, а не сынулечек.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Интерестно кого и что будет защищать Соловьев? Сам будет сражаться или твоих на убой отправит? Потому как наследство нужно оставить. А ваши подохнут, да и шут с ними,все равно нищеброды
Геннадий
Вали, как можно скорее, пока не поздно!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Какой нахрен Запад.ты сбрендила тетка ! сравни население Европы и России, ну а про Восток лучше не заикаться ,одной Японии 130 000 000 !!!!!
Tatyana
Мне похрен, кого будет защищать Соловьев, я не знаю, кто это такой. а ты захлопнись, своих учи, в своей стране. А мы тут сами разберемся.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Дура, включи телевизор вечером! познакомишься и узнаешь!
Tatyana
Полудурок, с телевизором сам беседуй.
Яна Асадова
Тогда мы вас перепишем и отдадим врагу. наслаждайтесь свободой.
Яна Асадова
танюш, самое страшное в этом чтоо эти мрази даже не боятся писать что они сразу же предадут.
Евгений Гоголев
Тебе генетическому уроду лично, с большим удовольствием отлезал бы последовательно все конечности. Из за таких, как ты выродков, евгеев и ненавидит всё человечество.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Махани 250 и запей пивным напитком..и у люлю
Tatyana
Издержки свободы слова, что поделаешь?)) а наша задача - участвовать в формировании общественного мнения какого надо: свой дом и свою семью надо защищать, иначе ты - не только не мужчина - но даже и не человек.
Яна Асадова
ЭЖИво отсюда вали. а впрочем ты и НЕ ЗДЕСЬ!
Яна Асадова
Татьяна, ну кто в здравом уме нападет на страну где вообще от ядерного оружия... В общем много. Вот я увидела бравых вояк амеров удиравших просто от автоматов!!!!!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Изречение Громова после выхода прослушыйте
Яна Асадова
Ничего я не боюсь. Моя бабушка в Орловской Области сохранила трех дочерей в землянке. И племянницу пяти лет. Нва поле Кривцовском. Там 17 тыс. молодых парней с обеих сторон попрощались с жизнью.

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