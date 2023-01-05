«МЮ» арендует Батленда у «Кристал Пэлас» без опции выкупа. Медосмотр – сегодня

Стали известны детали перехода Джека Батленда в «Манчестер Юнайтед». «МЮ» договорился с «Кристал Пэлас» о трансфере 29-летнего английского вратаря, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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