ВС РФ уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

Для этого использовали расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» ликвидировал основной американский танк Abrams на авдеевском направлении.
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