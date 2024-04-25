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Петербургский дневник

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ВС РФ уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

ВС РФ уничтожили танк Abrams на авдеевском направлении

Для этого использовали расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» Расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» ликвидировал основной американский танк Abrams на авдеевском направлении.

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