Боевики ВСУ обстреляли 35 снарядами натовского калибра Донецк и Горловку

Украинские боевики выпустили 35 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке, сообщает в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).